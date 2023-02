1 Am Schluss ist es im Duell der Drittliga-Absteiger nochmals spannend geworden. Foto: dpa

Die Handballer des TV Plochingen verlieren das Spiel in der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TSV Blaustein mit 34:35. Dabei hätte es in den letzten 30 Sekunden auch ganz anders ausgehen können.















Vor allem spannende letzte Minuten hat die Partie in der Baden-Württemberg Oberliga zwischen den Handballern des TV Plochingen und des TSV Blaustein geboten. Am Ende haben aber die Plochinger in der heimischen Schafhausäckerhalle mit 34:35 (17:18) das Duell der Drittliga-Absteiger verloren. Die meiste Zeit rannten die Gastgeber einem knappen Rückstand hinterher, doch in der letzten Minute war der Sieg für den TVP plötzlich zum Greifen nah.

Spielerisch war es eine weitgehend ausgeglichene Partie zwischen den beiden Mannschaften, ein Hin und Her über weite Strecken. Bei den Hausherren hakte es in der Anfangsphase vor allem in der Abwehr. Zwar gelang es den Plochingern, die von Anfang an zurücklagen, das Spiel zu drehen. Doch die Führung währte nicht lange. Kurz vor der Pause gingen die Blausteiner wieder in Front.

In der zweiten Hälfte gelang es den Gästen vom TSV sogar, sich einen Fünf-Tore-Abstand herauszuspielen. Doch den Plochingern glichen wieder aus und drehten dann das Spiel. In den letzten 30 Sekunden, es stand 34:34, war dann das TVP-Team am Zug. Die Chance, den Sieg zu holen, war da. Die Gastgeber trafen aber nicht, Blaustein dagegen im letzten Angriff schon – unmittelbar vor der Schlusssirene.

Die Plochinger, die zuletzt noch auf dem zweiten Rang standen, rutschen nach diesem Ergebnis vorläufig auf den fünften Platz ab.