1 Oh – das war nichts. Der TVP und Elias Newel verlieren deutlich. Foto: /Herbert Rudel

Nach der deftigen 23:36-Heimpleite zum Jahresauftakt gegen den TSV Weinsberg ist der TVP die Tabellenführung los.















Link kopiert

„Das war das schlechteste Spiel, das wir vom TVP jemals gesehen haben“, lautete ein Kommentar eines jahrezehntelangen Plochinger Stammzuschauers. Ob es wirklich das schlechteste Spiel überhaupt war, sei einmal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall eine ernüchternde Leistung, mit der der bisherig Tabellenführer ins Jahr startete und auf jeden Fall die schwächste Darbietung in diesem Spieljahr. Nach zwölf Siegen und drei Auswärtsniederlagen kassierte der TV Plochingen in der Saison der Baden-Württemberg Oberliga die erste Niederlage in der Schafhausäckerhalle, und die fiel beim 23:36 (11:16) gegen den TSV Weinsberg gleich heftig aus.