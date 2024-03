Handball – BWOL: TV Plochingen rechnet sich gute Chancen aus

1 Die HSG Ostfildern und der TV Plochingen gehen gemeinsam in die Aufstiegsrunde, dort treffen sie aber nicht mehr aufeinander. Foto: /Robin Rudel

Die Handballer des TV Plochingen und der HSG Ostfildern starten in die BWOL-Aufstiegsrunde. Derweil unterliegt der TSV Deizisau im ersten Spiel der Abstiegsrunde.











Nach einer kräftezehrenden Vorrunde in der Baden-Württemberg Oberliga geht es für drei Handballteams aus der Region in der Aufstiegs- und Abstiegsrunde weiter. Während der TV Plochingen wohl die besten Karten hat, in puncto Aufstieg ein Wörtchen mitzureden, hat die HSG Ostfildern bereits ihr Ziel, den Klassenverbleib, mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde geschafft und nimmt die anstehenden Partien laut HSG-Teammanager Matthias Dunz als „Bonus“ mit. Beim TSV Deizisau startet derweil die Abschiedstournee von Coach Stefan Eidt, der den Verein zusammen mit seinem Assistenten Christoph Lachenmayer am Ende der Saison verlassen wird. Die Deizisauer möchten sich gut aus der BWOL verabschieden, ehe es für sie wohl in der Württembergliga weitergehen wird. Eines haben die drei Teams jedoch gemeinsam: Sie starten beziehungsweise starteten auswärts und haben dann das zweite Spiel in eigener Halle. Wohin soll die Reise für die drei Teams gehen und was haben sie sich vorgenommen?