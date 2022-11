1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Mit dezimiertem Team ringen die Plochinger Handballer in der BWOL die TSG Söflingen mit 34:33 nieder.















Einen wichtigen Sieg, um den Abstand zum BWOL-Spitzenreiter aus Blaustein nicht weiter zu vergrößern, hat der TV Plochingen am Sonntagabend bei der TSG Söflingen errungen. Mit 34:33 (20:21) rang der TVP dabei auch noch einen Kontrahenten nieder, der sich ebenfalls in der Verfolgerrolle des Spitzenreiters sieht. Da den Plochingern in Person von Benjamin Zitt und Elias Newel zwei wichtige Spieler fehlten, ist der Erfolg umso höher einzuordnen.