Handball – BWOL: TV Plochingen feiert glanzlosen Heimsieg

1 Plochingens Michael Hägele setzt zum Sprungwurf an und trifft zum 37:35-Endstand Foto: /Herbert Rudel

Die BWOL-Handballer des TV Plochingen siegen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim knapp mit 37:35. TVP-Torhüter Tim Gübele sichert seinem Team mit überragenden Paraden den Heimerfolg.











Link kopiert

Zuerst klatschten die Auswechselspieler der SG Heidelsheim/Helmsheim im Takt, als die Partie in der Baden-Württemberg Oberliga gegen die Handballer des TV Plochingen angepfiffen wurde. Am Ende waren es dann doch die Plochinger Fans, die applaudierten – auch wenn die Geräuschkulisse an diesem Abend nicht so laut wie gewohnt war. Und das lag vor allem am Spielverlauf. Dabei waren die Rollen vor der Begegnung eigentlich eindeutig verteilt. Denn während der Zweitplatzierte Plochingen sich am vergangenen Spieltag mit dem 29:27-Erfolg beim HC Neuenbürg einen Platz in der Aufstiegsrunde gesichert hatte, steht Heidelsheim/Helmsheim auf dem vorletzten Platz. Die Plochinger Handballer taten sich phasenweise schwer und mussten zwei mal einen Rückstand drehen, um den 37:35 (18:15)-Sieg einzufahren. TVP-Coach Sven Strübin war trotz allem zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Man muss das Ganze richtig einordnen. Wir sind lediglich mit elf Spielern angetreten, uns haben vier Stammkräfte gefehlt und dazu haben die beiden Torhüter ihr erstes Spiel in der BWOL gemacht.“