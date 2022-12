1 Manuel Haas und der TVP müssen nach der Halbzeit kräftig ackern. Foto: /Robin Rudel

Die Plochinger Handballer gewinnen zuhause gegen den TV Knielingen souverän mit 36:28. Die erste Hälfte des BWOL-Spiels gehört klar den Gastgebern, das ändert sich aber nach der Halbzeit.















Dass die Handballer des TV Knielingen nach der Halbzeit so stark zurückgekommen waren, sorgte in der Schafhausäckerhalle für überraschte Gesichter. Denn in der ersten Hälfte Baden-Württemberg Oberliga-Partie hatten die Gastgeber vom TV Plochingen ihre spielerische Überlegenheit deutlich gezeigt und sich einen bequemen Vorsprung von acht Toren erarbeitet. Dieser schmolz jedoch zu Beginn der zweiten Hälfte wie Eis in der Sonne; die Zuschauer wurden auf den Rängen unruhig. Mit dem 36:28 (16:8)-Sieg nahm die Partie aus Plochinger Sicht jedoch ein gutes Ende.