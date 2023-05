1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Absteiger holt in Neuenbürg ein 28:28-Unentschieden.















Link kopiert

Die Handballer des TSV Wolfschlugen halten sich an ihr Vorhaben, sich mit Würde aus der Baden-Württemberg Oberliga zu verabschieden. Eine Woche nach dem Sieg gegen den TSV Weinsberg holten die als Absteiger feststehenden Wolfschlugener beim HC Neuenbürg eine 28:28 (10:15)-Unentschieden. Die Neuenbürger hatten zuvor immerhin vier Mal in Folge gewonnen und sich so ins Mittelfeld vorgearbeitet. Abteilungsleiter Wolfgang Stoll sah sich darin bestätigt, dass die Mannschaft „in der BWOL durchaus mithalten kann, aber leider konnte sie das nicht über alle der zahlreichen Spiele umsetzen“.