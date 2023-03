Vor dem Derby haben die Wolfschlugener Handballer in Söflingen verloren und wollen in Altenheim gewinnen.















Steffen Klett, der Spieler-Trainer der Handballer des TSV Wolfschlugen ist mit seiner Aussage nicht alleine, dass der Spielplan in der 18 Mannschaften umfassenden Baden-Württemberg Oberliga „der Wahnsinn“ sei. In dieser Woche ist es für die Wolfschlugener besonders hart: TSG Söflingen, TuS Altenheim, TV Plochingen – drei Auswärtsspiele innerhalb von sechs Tagen. Das erste davon in Söflingen haben die Wolfschlugener mit 32:37 (13:17) verloren, nun konzentrieren sie sich auf den Auftritt am Mittwoch (20.30 Uhr) in Altenheim, Plochingen zwei Tage später ist für Klett „weit weg, damit habe ich mich bisher null beschäftigt“.