Handball – BWOL: Stefan Eidt hört am Saisonende auf

1 Stefan Eidt will bis zum Saisonende alles für die Deizisauer geben. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer wird den TSV Deizisau wie sein Assistent Christoph Lachenmayer verlassen. Größter Erfolg war der Aufstieg in die BWOL, dort ist die Mannschaft zurzeit aber Letzter.











Die Handballer des TSV Deizisau sind an diesem Wochenende spielfrei, dennoch gibt es von dem Baden-Württemberg-Oberligisten etwas zu berichten, und zwar Entscheidendes: Das Trainerduo Stefan Eidt und Christoph Lachenmayer wird den Verein am Ende der Saison nach vier beziehungsweise fünf Jahren verlassen. „Wir waren beide der Meinung, dass es einen Umbruch braucht“, erklärte Dennis Prinz vom TSV-Management nach Gesprächen mit Eidt, der im Sommer 2020 vom Frauen-Zweitligisten TG Nürtingen nach Deizisau gekommen war. Lachenmayer hatte bereits zuvor angekündigt, am Ende der Runde aufzuhören. Die Mannschaft steht nach dem Aufstieg in die BWOL nach zwölf Spielen mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Vorrundengruppe B, was Coach und Management jedoch vor allem auf das große Verletzungspech zurückführen.