Der Tabellenführer der BWOL unterliegt dem TSV Heiningen mit 26:31.















Spätestens fünf Minuten vor dem Spielende wachten die Gästefans auf. „Heiningen, Heiningen“, sangen sie. Sie hatten realisiert, dass der Sieg des Außenseiters nun nicht mehr nur in der Luft lag, sondern sehr wahrscheinlich war. Wenige Minuten später durften sie so richtig feiern. Aus der der Sicht des Favoriten war es so: Die Handballer des TV Plochingen haben am Freitagabend in der Baden-Württemberg Oberliga mit 26:31 (15:14) gegen den TSV Heiningen verloren und damit einen Dämpfer im Kampf um die Rückkehr in die 3. Liga erhalten.