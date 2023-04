1 Michael Hägele (Nummer 3) und die Plochinger haben das Glück auf ihrer Seite. Foto: /Herbert Rudel

Verdient, aber auch mit Glück, siegen die Handballer des TVP in der BWOL mit 30:29 gegen den VfL Waiblingen. Damit hat das Team weiter Chancen auf den Aufstieg.















„Allez, allez, allez, der TVP“, stimmt die Gruppe Trommler lautstark an. Sie bestand aus Fußballern des FV Plochingen, die sich das Spitzenspiel des TV Plochingen, ihrem Handball-Pendant, nicht entgehen lassen wollten. Hinzu kamen die zahlreichen weiteren Fans in der brechend vollen Schafhausäckerhalle, die für Stimmung sorgten. Sie bekamen den Nervenkitzel, den sie suchten. Denn dass das Duell gegen den VfL Waiblingen, den Zweiten der Baden-Württemberg Oberliga, eine enge Kiste werden würde, war im Vorfeld klar. Genau so kam es dann auch. Am Ende gelang dem TVP ein nervenaufreibender und enorm wichtiger 30:29 (15:14)-Zittersieg.