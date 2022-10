1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der TVP bleibt nach dem 31:27-Sieg in Altenheim Tabellenführer.















Link kopiert

„Es war ein sehr schweres Spiel, bei dem der Gegner alles in Waagschale geworfen und auf einem guten Niveau gespielt hat“, sagte Handballtrainer Christian Hörner vom TV Plochingen, „schön, wenn man so ein Spiel gewinnt. Wir haben unsere Ausgaben gut gelöst.“ Der TVP bleibt nach dem 31:27 (13:14) beim TuS Altenheim an der Spitze der Baden-Württemberg Oberliga.