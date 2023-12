Handball-BWOL: Plochingen siegt wieder deutlich

1 Es ist lange Zeit auch das Spiel der Torhüter, hier wehrt Plochingens Felix Beute einen Siebenmeter von Yannik Taxis ab. Foto: /Herbert Rudel

Der TVP gewinnt am Freitagabend das Handball-Derby der Baden-Württemberg Oberliga gegen den TSV Deizisau mit 31:19.











Handball, das gilt nicht nur für diese Disziplin, ist ein Ergebnissport. Die Mannschaft, die mehr Tore erzielt, gewinnt. Wer sich also mit dem Toreschießen schwer tut, hat auch wenig Chancen, als Sieger aus der Halle zu gehen. Die Handballer des TSV Deizisau warfen im Derby der Baden-Württemberg Oberliga beim TV Plochingen in der ersten Hälfte gerade einmal sieben Tore – kassierten aber doppelt so viele und waren da schon deutlich auf der Verliererstraße. Am Ende gewannen die Plochinger mit 31:19 (14:7) und machten damit nach zuvor zwei Niederlagen in Folge einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde. Die Deizisauer werden so oder so in die Abstiegsrunde gehen – ein bisschen Selbstbewusstsein tanken wäre aber nicht schlecht gewesen. War aber nicht. Überhaupt nicht.