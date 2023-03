1 Der TVP hatte in Steißlingen alles im Griff. Foto: eas/Archiv

Mit einem ungefährdeten 34:28-Erfolg bei Kellerkind Steißlingen wahren die Handballer des TV Plochingen in der BWOL ihren Platz in der Spitzengruppe.















„Passt.“ Mit diesem einen Wort fasste Christian Hörner die Leistung der Drittliga-Handballer des TV Plochingen beim 34:28 (20:9)-Auswärtserfolg gegen den TuS Steißlingen zusammen. „Wir haben die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten ordentlich erfüllt“, sagte der Trainer. Der TVP fand gut ins Spiel und führte vor allem durch Tore von Felix Stahl nach einer Viertelstunde bereits mit 10:4. „Felix befindet sich zurzeit in einer sehr guten Form“, lobte der Coach seinen Schützling, der am Ende 13 Treffer zu Buche stehen hatte. Bereits vor dem Wechsel machten die Plochinger gegen harmlose Steißlinger alles klar und gingen mit einem Elf-Tore-Vorsprung in die Pause. „Wir haben das Spiel früh in die richtige Richtung gelenkt“, sagte Hörner zufrieden.