Plochingen bleibt in der Baden-Württemberg Oberliga

1 Max Schütze muss früh vom Feld. Foto: /Robin Rudel

Durch die 29:32-Niederlage in Weinsberg verabschiedet sich der TVP schon vor dem letzten Spieltag aus dem Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga.















Ob in Waiblingen und Pforzheim gefeiert wurde? „Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich wollte davon auch nichts mitbekommen, meine Laune war nicht so gut“, berichtet Christian Hörner von seinem späten Samstagabend. Durch die 29:32 (13:20)-Niederlage beim TSV Weinsberg und die gleichzeitigen Siege des zuvor um jeweils zwei Punkte besser dastehenden Führungsduos VfL Waiblingen und TGS Pforzheim sind die von Hörner trainierten Handballer des TV Plochingen schon vor dem letzten Spiel am kommenden Samstag gegen den HC Neuenburg raus aus dem Aufstiegsrennen der Baden-Württemberg Oberliga.