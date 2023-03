1 Arzt, Trainer, Teamplayer – Mickel Washington (Mitte hinten) beim TSV Wolfschlugen, rechts daneben Chefcoach Steffen Klett. Foto: /Robin Rudel

Mickel Washington ist Arzt, Handball-Trainer, war Schiedsrichter – und pendelt nicht nur zwischen diesen Welten, sondern auch zwischen Sportarten.















Als er sich für seinen Beruf entschied, hatte er ein Ziel. „Ich wollte einen auf Müller-Wohlfahrt machen“, erzählt Mickel Washington und lacht. In dem, was er tut, steckt tatsächlich viel davon, was auch der langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern und der Fußball-Nationalmannschaft verkörperte. Washington hat es überregional zwar nicht zu ganz so großer Bekanntheit gebracht, aber in der regionalen Handballszene ist er eine gewisse Nummer und in Sachen Fußball hat er sich als Arzt auch national einen Namen gemacht. Was manch einen jedoch erstaunte: Im vergangenen Sommer heuerte er beim Baden-Württemberg Oberligisten TSV Wolfschlugen an, auf dessen Bank er auch im Derby an diesem Freitag (20.30 Uhr) beim TV Plochingen sitzen wird – nicht als Teamarzt, sondern als Co-Trainer.