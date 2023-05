1 Wenn Manuel Haas hochsteigt, ist der Ball oft drin. Foto: /Herbert Rudel

Der 25-jährige Rückraumspieler hat sich bei den Handballern des TV Plochingen langsam, aber sicher zum Leistungsträger entwickelt. Begonnen hat alles beim FVP.















Link kopiert

Davon zu sprechen, Manuel Haas wäre ein Spätstarter, ist bestimmt übertrieben. Der Handballer des Baden-Württemberg-Oberligisten TV Plochingen ist 25 Jahre alt und gehört damit weder zu den Youngsters noch zu den Routiniers. Der Begriff Durchstarter passt besser. Denn Haas spielt schon seit fast sechs Jahren (wieder) beim TVP, in der laufenden Saison hat er sich so richtig in den Vordergrund gespielt. Haas ist der Co-Kapitän, Leistungsträger und manchmal auch Spiel-Entscheider.