1 Der TSV Wolfschlugen hatte beim 28:27-Sieg in Blaustein Ball und Gegner gut im Griff. Foto: eas/Archiv

Etwas überraschend, aber durchaus verdient hat der TSV Wolfschlugen beim TSV Blaustein seine ersten beiden Punkte im Jahr 2023 eingefahren. In einer umkämpften BWOL-Partie setzte sich das Team von Trainer Steffen Klett letztlich mit 28:27 durch.















Wochenspieltage sind bei Amateursportlern eher unbeliebt – was sich bei den BWOL-Handballern des TSV Wolfschlugen allerdings ein Stück weit geändert haben könnte. Immerhin fuhr der Tabellenvierzehnte am Donnerstagabend seinen ersten Pflichtspiel-Sieg in diesem Jahr ein. Mit 28:27 setzten sich die Hexenbanner beim nunmehr nicht mehr ganz so ambitionierten TSV Blaustein ein wenig überraschend, am Ende aber mehr als verdient durch.