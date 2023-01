1 Am Ende hatten die Wolfschlugener das Spiel nicht mehr im Griff. Foto: eas/Archiv

Lange Zeit haben die Handballer des TSV Wolfschlugen die BWOL-Partie bei der TGS Pforzheim ausgeglichen gestalten können, ehe in der Schlussphase ein 0:9-Lauf folgte.















Link kopiert

Dass eine Mannschaft auseinander bricht, hört man immer wieder. Wenn dieses Bild zutrifft, dann wohl am Samstagabend auf den TSV Wolfschlugen. Denn in der Baden-Württemberg Oberliga haben sich die TSV-Handballer, nachdem sie lange mitgehalten hatten, von der TGS Pforzheim in der Schlussphase auskontern lassen und noch deutlich mit 28:37 (13:16) verloren.