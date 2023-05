1 Lorenz Kenner verlässt (Nummer 26) den TVP und wechselt zum SKV Unterensingen. Foto: /Herbert Rudel

In den letzten Minuten dreht der TV Plochingen das BWOL-Spiel gegen den HC Neuenbürg mit einem 36:34 noch auf seine Seite.















Die Dramaturgie im letzten BWOL-Saisonspiel des TV Plochingen war perfekt: Beim 36:34-Sieg gegen den HC Neuenbürg übernahmen die Gastgeber in der 57. Minute zum ersten Mal in der Partie die Führung. Kurz darauf warf Plochingens Torhüter Max Blum einen gehaltenen Ball direkt aufs gegnerische Gehäuse – aber knapp daran vorbei. Zwei Minuten vor Schluss musste Marvin Fuß dann auch noch mit rot vom Feld. Doch der letzte Angriff der Neuenbürger wurde abgefangen und nach einer Auszeit des TVP setzte Felix Stahl einen Strafwurf zum 36:34-Sieg in die Maschen.