Wenn der Plochinger Elias Newel antritt, ist – wie hier gegen den TV Knielingen – meist mehr als ein Abwehrspieler gefordert.

Als „mittelfristige Verstärkung“ war Elias Newel vom TV Plochingen für die BWOL verpflichtet worden. Doch längst ist er aus dem Kader nicht mehr wegzudenken – auch am Samstag in Gmünd nicht.















Mit ihren Neuzugängen haben die Handball-Verantwortlichen des TV Plochingen ein gutes Händchen bewiesen: In den bisherigen BWOL-Partien bildeten Maximilian Schütze und Simon Baumgarten in aller Regel den Abwehr-Mittelblock und wechselten sich am Kreis ab. Felix Stahl ist im rechten Rückraum ebenso eine Bank wie Aleksa Djokic auf Linksaußen. Und auch Nick Bischoff ist auf der rechten Außenbahn da, wenn man ihn braucht. Gordian Müller wiederum war verletzungsbedingt meist zum Zuschauen verurteilt.