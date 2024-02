Handball-BWOL: Janne Böhm verstärkt die HSG

1 Janne Böhm (links), mit Magnus Gründig, dem sportlichen Leiter der HSG. Foto: /HSG Ostfildern/Fabian Stuckstedde

Die Handballer der HSG Ostfildern verstärken sich für die kommende Saison, in der sie wahrscheinlich in der dann wieder eingeführten Regionalliga antreten werden, mit Janne Böhm von der SG H2Ku Herrenberg. Der 23-jährige Rückraumspieler wird damit wohl weiterhin in der vierthöchsten Spielklasse auflaufen. Denn die Herrenberger sind zurzeit abgeschlagener Letzter der A-Gruppe der Baden-Württemberg Oberliga, während die Ostfilderner gute Chancen haben, mit einem Sieg am Samstag in Blaustein Platz vier der B-Gruppe zu verteidigen, damit in die Aufstiegsrunde einzuziehen und so den Klassenverbleib in der ab der kommenden Saison wieder eingleisigen und umbenannten Liga sicher zu haben.