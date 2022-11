1 Manuel Haas kam, wie in dieser Szene, nur selten frei durch. Eine Sekunde vor Schluss konnte er aber unbedrängt abziehen. Foto: / Herbert Rudel

Die Handballer des TV Plochingen haben große Mühe, um sich gegen das BWOL-Kellerkind aus Weilstetten mit 35:34 durchzusetzen. Als ein Punkt bereits so gut wie weg war, gab es aber den einen Glücksmoment.















Im Sport wird ja gerne und häufig von einem „Sieg in letzter Sekunde“ gesprochen. Zutreffender als am vergangenen Samstagabend beim Handballspiel zwischen dem TV Plochingen und dem TV Weilstetten kann diese Floskel allerdings nicht benutzt werden. In der BWOL-Partie war auf der Anzeigentafel der Schafhausäckerhalle, direkt nach dem Ausgleichstreffer der Gäste und in der letzten Plochinger Auszeit, das Ergebnis mit 35:35 festgehalten, während die Spieluhr bei 59:56 Minuten stand.