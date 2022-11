1 Steffen Klett musste wieder als Spielertrainer ran – und traf dreimal. Foto: /Robin Rudel

In einer ausgeglichenen Partie verlieren die BWOL-Handballer des TSV Wolfschlugen gegen den VfL Waiblingen knapp mit 31:33.















Link kopiert

In einem intensiven BWOL-Spiel musste der TSV Wolfschlugen beim 31:33 (13:14) die Punkte den Gästen aus Waiblingen überlassen. Der TSV startete mit 0:3 denkbar schlecht und kam erst nach einer Auszeit von Trainer Steffen Klett, der dem verletzt fehlenden Personal geschuldet wieder als Spielertrainer agieren musste, besser in die Partie und konnte schnell zum 4:4 ausgleichen (11. Minute). Die erste Führung der Gastgeber gelang dem Team beim 9:8 knapp zehn Minuten vor der Pause. Die routinierte Mannschaft des VfL Waiblingen blieb jedoch dran und ging ihrerseits wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff durch Kreisspieler Luis Westner mit 14:13 in Führung.