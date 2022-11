1 Die Plochinger Handballer sind Tabellenführer. Foto: dpa/Ronald Wittek

Die Handballer des TV Plochingen gelten in der BWOL gegen den VfL Waiblingen als Favoriten. Trotzdem lastet nun weniger Erwartungsdruck auf dem Team.















Im ersten Moment mag es etwas widersprüchlich klingen, am Ende ist es aber nur logisch, was Trainer Christian Hörner erklärt. Die Handballer des TV Plochingen sind am Freitag (20.30 Uhr) in der Baden-Württemberg Oberliga beim VfL Waiblingen zu Gast. Hörner meint: „Es geht gegen den Tabellenfünften, und nicht wie zuletzt gegen ein Team aus dem unteren Tabellenbereich. Das nimmt Druck aus der Mannschaft.“ Zumindest den Erwartungsdruck, denn was die Aufsteiger aus Waiblingen spielerisch drauf haben, ist beachtlich.

Viele starke Akteure sind im Waiblinger Kader, zum Beispiel die Brüder Alexej und Evgeni Prasalov. TVP-Trainer Hörner sagt: „Zwar haben wir als Tabellenführer auf dem Papier die Favoritenrolle, aber das Team fühlt sich nicht so.“

Noch immer leidet das TVP-Team unter einem ausgedünnten Kader. Hinter dem Einsatz von Leistungsträgern wie Felix Stahl und Elias Nebel steht ein Fragezeichen. Das Gebot der Stunde ist, dass die Plochinger konstanter im Torabschluss werden, sagt Hörner. Motiviert ist das Team: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“