Die Baden-Württemberg-Oberliga-Handballer des TSV Wolfschlugen haben beim 28:26 (14:16)-Sieg gegen den TuS Steißlingen am Bodensee zwei eminent wichtige Punkte eingefahren. „Es war keine Glanzleistung, aber am Ende zählen die Punkte und die waren mehr als wichtig“, erklärte Wolfschlugens Trainer Steffen Klett. Beim Tabellenschlusslicht tat sich der TSV lange schwer, lief nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte lange einem deutlichen Rückstand hinterher und schaffte am Ende doch noch den Turnaround.