Handball-BWOL: Es soll einfach nicht sein

1 Alexander Seibold zeigt eine überragende Leistung – den entscheidenden Fehlpass nimmt ihm am Ende niemand übel. Foto: /Robin Rudel

So nah dran waren sie noch nie, aber die Handballer des TSV Deizisau verpassen auch gegen den TuS Schutterwald den ersten Saisonsieg. Nach dem 31:32 fließen Tränen.











Yannik Taxis war längst nicht der Einzige in der Hermann-Ertinger-Sporthalle, der ein paar Minuten brauchte, um sich zu sammeln. Dann benötigte er ein paar Os mehr, um seine Gefühlslage auszudrücken. „Wir hätten es soooo verdient gehabt“, sagte er. Ja, das hätten sie. Aber die Handballer des TSV Deizisau haben auch dieses Spiel nicht gewonnen. Sie unterlagen in der Abstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga dem TuS Schutterwald, dessen Trainer Markus Lais nach dem 32:31 (13:13) seiner Mannschaft selbst nicht wusste, „wie wir das Spiel am Ende noch gewinnen konnten. Es hat die falsche Mannschaft verloren“. Die längst als Wiederabsteiger feststehenden Deizisauer warten also weiterhin auf den ersten Saisonsieg. „Nur dafür trainieren wir“, offenbarte Trainer Stefan Eidt, der ebenfalls mit seiner Fassung rang. Bisher gilt: Es soll einfach nicht sein.