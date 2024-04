Handball-BWOL: Es hätte für die HSG auch anders laufen können

1 Die Ostfilderner (in Weiß, in der Mitte Kapitän Sebastian Pollich) treten zum letzten Heimspiel an. Foto: /Herbert Rudel

Die HSG Ostfildern feiert beim 27:27 im letzten Heimspiel der BWOL-Aufstiegsrunde einen Achtungserfolg gegen das Top-Team TVS Baden-Baden.











Auch wenn die Baden-Württemberg-Oberliga-Handballer der HSG Ostfildern in der Aufstiegsrunde noch ein Spiel offen haben, fühlte sich nach dem 27:27 (11:12)-Remis gegen den TVS Baden-Baden in der Scharnhauser Körschtalhalle alles nach einem gelungenen Saisonabschluss an. Denn im Rahmen des letzten Heimspiels der Runde freuten sich die Ostfilderner nicht nur über den hochverdienten Punkt gegen das Top-Team aus Sandweier, sondern verabschiedeten auch gebührend eine Handvoll Spieler, die die HSG nach der Saison verlassen werden. Raul Ramon Preisser, Felix Prawatschke und Moritz Fischer wechseln zum TSV Wolfschlugen, Marc Godon zieht es aus privaten Gründen nach Leipzig und bei Robin Brandner ist die Zukunft noch offen. Zudem wagt Youngster Linus Schmid den Schritt zu Ostfilderns Partnerverein TSV Neuhausen, um dort die 3. Liga in Angriff zu nehmen.