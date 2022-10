1 Wolfschlugens Trainer Steffen Klett (links) und Plochingens Coach Christian Hörner stehen sich das erste Mal gegenüber. Foto: Herbert Rudel

Die Handballer des TSV Wolfschlugen empfangen in der Baden-Württemberg Oberliga den TV Plochingen. Zwar kennen sich die Spieler und Betreuer vereinzelt, doch wie das jeweils andere Team insgesamt agiert, wissen sie lediglich aus Spielbeobachtungen.















Auch wenn es im Handballbezirks-Duell in der Baden-Württemberg Oberliga einen klaren Favoriten gibt: „So ein Derby hat seine eigenen Gesetze“, gibt der Trainer des TSV Wolfschlugen, Steffen Klett, eine altbekannte Weisheit preis. Zu Gast ist am Freitag (20.15 Uhr) der TV Plochingen. Aufsteiger empfängt Absteiger, der Vierzehnte den Tabellenführer. Man muss also nicht groß herumrechnen, um das Kräftegleichgewicht einzuschätzen. Doch man darf sich bekanntlich von der Tabellensituation auch nicht blenden lassen.