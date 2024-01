Handball – BWOL: Doppeltes Leiden

1 Ein paar Monate her: Lukas Lehmkühler im Hinspiel gegen Deizisau. Foto: /Robin Rudel

Wenn die HSG Ostfildern und der TSV Deizisau im Handball-Derby aufeinandertreffen, müssen Lukas Lehmkühler und Alexander Seibold zuschauen.











Nah dran und doch nicht dabei – das ist das Los verletzter Spieler in Teamsportarten. Bei den Handballern der HSG Ostfildern und des TSV Deizisau trifft dieses Los in dieser Saison – und das schon sehr lange – jeweils einen der Top-Leistungsträger: Ostfilderns Lukas Lehmkühler bremst eine Ellenbogen-, Deizisaus Alexander Seibold eine Schulterverletzung aus. Auch im Derby der Baden-Württemberg Oberliga an diesem Samstag (19.30 Uhr) in Scharnhausen müssen sie zuschauen. Es tut – nicht nur körperlich – weh.