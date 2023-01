1 Plochingens Aleksa Djokic erzielte das Tor, das keines war. Auch er versucht, den Irrtum aufzuklären. Foto: /Robin Rudel

Das zu viel gewertete Tor für den TV Plochingen sorgt auch Tage nach dem BWOL-Remis gegen die Handballer der TGS Pforzheim noch für Furore. Denn nun müssen sich die Pforzheimer genau überlegen, ob sich der Einspruch lohnt.















Auch Tage nach dem Spiel sorgt ein falsch gewerteter Treffer für viel Gesprächsstoff in der Handballszene. Eine derart skurrile Situation haben wohl die wenigsten Anwesenden in Plochingen schon einmal erlebt. Das Phantom-Tor, um das es geht, kam im Baden-Württemberg-Oberliga-Spiel zwischen dem TV Plochingen und der TGS Pforzheim zustande. Obwohl ein Wurf von TVP-Linksaußen Aleksa Djokic klar am Tor vorbei ging, erschien ein Treffer für Plochingen auf der Anzeigetafel. Dies ist auf der Video-Aufzeichnung des Spiels zu sehen, die unserer Zeitung vorliegt. Das Tragische: Dieses Tor hätte beim 29:29-Remis eine Rolle spielen können. Nun stehen die Gäste aus Pforzheim vor einem Dilemma.