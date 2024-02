Handball-BWOL: Die HSG ist zunächst in der Zuschauerrolle

Die HSG ist zunächst in der Zuschauerrolle

Sebastian Pollich und die HSG Ostfildern.

Sebastian Pollich hielt sich den Eisbeutel an den schmerzenden Ellenbogen. „Es wäre schon schön, wenn wir als Aufsteiger unter die ersten acht Mannschaften kommen würden“, sagte er dann. Die Handballer der HSG Ostfildern, deren Kapitän Pollich ist, hatten ihren Teil dazu beigetragen, in die Anfang März beginnende Aufstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga einzuziehen – zumindest mit dem 34:28 (17:16)-Sieg gegen die TSG Söflingen. Sie dachten aber auch noch an ihre 25:28-Niederlage zuvor beim TV Germania Großsachsen und schauten auf ihre Handys, um das Ende des eine halbe Stunde später angepfiffenen Spiels der Großsachsener beim HC Neuenbürg abzuwarten.