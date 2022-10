1 Einen 27:24-Erfolg feiert Wolfschlugen gegen Altenheim. Foto: picture alliance/dpa/Wittek

Gegen den TuS Altenheim holen die Handballer des TSV Wolfschlugen die ersten Zähler in der BWOL: 27:24 heißt es am Ende.















Zwei wichtige Zähler sind unter Dach und Fach: Die Handballer des TSV Wolfschlugen haben in der BWOL gegen Mitaufsteiger TuS Altenheim ihren ersten Sieg eingefahren. 27:24 hieß es am Ende, nachdem man bereits zur Pause mit 16:13 in Führung gelegen hatte. Gegen die Südbadener musste Trainer Steffen Klett erneut auf die Stammspieler Marc Wieder, Bastian Klett und Christopher Weiß verzichten – und deshalb einmal mehr selbst das rot-weiße Trikot überstreifen. Doch das das Team kämpfte und bestimmte die Partie über weite Strecken. Allerdings brachte man sich gegen Ende wieder einmal selbst in Gefahr, weil vier Siebenmeter und weitere klare Chancen vergeben wurden. Zum Glück zeigte Torhüter Marvin Heinz eine Top-Leistung.