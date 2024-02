Handball-BWOL: Deizisau startet schon am Donnerstag

1 Stefan Eidt startet mit den Deizisauern in die Abstiegsrunde. Foto: /Herbert Rudel

Die TSV-Handballer treten zum Auftakt der Aufstiegsrunde beim TSV Weinsberg an.











Die Auf- und die Abstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga der Handballer beginnt am Wochenende. Die gesamte Auf- und Abstiegsrunde? Nein, das Spiel des TSV Deizisau beim TSV Weinsberg wird bereits an diesem Donnerstag um 20.30 Uhr ausgetragen. Die Begegnung der Abstiegsrunde war ursprünglich auf Samstag angesetzt gewesen, wie auch die Aufstiegsrundenpartien des TV Plochingen beim TV Bittenfeld II und der HSG Ostfildern beim TSV Heiningen. Sie wurde jedoch vorverlegt.

Die Deizisauer hatten in der Vorrunde nur einen einzigen Punkt geholt, waren in den letzten Spielen aber stabiler geworden. „Wir sind Außenseiter, aber auch nicht ganz chancenlos in der Abstiegsrunde“, hatte Management-Mitglied Arne Staiger nach der letzten, bedeutungslosen Partie bei B-Gruppen-Tabellenführer Oftersheim/Schwetzingen (23:36) erklärt. Doch obwohl sich nun die schwächsten fünf Mannschaften der beiden Vorrunden-Gruppen treffen, ist die Mannschaft des scheidenden Trainers Stefan Eidt auch in Weinsberg klar in der Rolle des Außenseiters. Denn der Gegner nimmt aus der Gruppe A der Vorrunde 14:2 Zähler mit. In der Abstiegsrunde treten die Teams, wie auch in der Aufstiegsrunde, nur gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe an. sip