1 Das neu zusammengestellte TVP-Team, hinten von links: Gordian Müller, Ben Ocker, Marvin Schmid, Felix Stahl, Manuel Haas, Simon Baumgarten, Lorenz Kenner, Elias Newel. Mitte von links: Abteilungsleiter Frank Mauderer, Management-Mitglied Dieter Hermann, Athletiktrainer Stefan Hommel, Trainer Christian Hörner, Torwarttrainer Thomas Holl, Förderverein-Vorsitzender Günter Hoer, Management-Mitglied Reiner Hauff. Vorne von links: Max Staiger, Aleksa Djokic, Felix Beutel, Maxi Blum, Felix Maar, Michael Hägele, Benjamin Zitt. Es fehlen: Marvin Fuß, Maximilian Schütze, Nick Bischoff, Cedric Hauff und Co-Trainer Markus Petershans. Foto: TVP/oh Foto:

Die Handballer des TV Plochingen haben nach dem Abstieg eine runderneuerte, aber interessante Mannschaft. Für den Wiederaufstieg müsste allerdings viel optimal laufen.















Manchmal muss man aus einer Situation einfach das Beste machen: Nicht lamentieren, die Ärmel hochkrempeln. Die Handballer des TV Plochingen wären sehr gerne in der 3. Liga geblieben und ihre Fans hätten ganz bestimmt auch nichts dagegen gehabt. Aber nach einer schwachen Hauptrunde stiegen sie trotz einer starken Klassenverbleibsrunde ab. Sie haben sich auch nicht ausgesucht, dass sie die heimische Schafhausäckerhalle aufgrund eines maroden Hallendaches nicht zur Vorbereitung nutzen konnten, sondern sich auf Trainingswanderschaft begeben mussten. Und angenehm ist es auch nicht für sie, dass sie aus demselben Grund zu den ersten vier Saisonspielen in der Fremde antreten müssen. Aber die Plochinger machen eben das beste draus und blicken nach vorne – auch in der Tabelle der Baden-Württemberg Oberliga.