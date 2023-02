1 Bald ein Bild der Vergangenheit: Christian Hörner an der Seitenlinie des TVP. Foto: /Herbert Rudel

Der Trainer wird seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag bei den TVP-Handballern nicht verlängern.















„Ich wäre den Weg mit der Mannschaft gerne weitergegangen“, sagt Christian Hörner. „Wir wollten mit Chris weitermachen“, sagt Dieter Hermann. Warum der am Ende der Saison auslaufende Vertrag des Trainers bei den Baden-Württemberg-Oberliga-Handballern des TV Plochingen dennoch nicht verlängert wird, hat laut allen Beteiligten nur einen Grund: Hörner wohnt in Pforzheim und musste in den vergangenen eineinhalb Jahren in die Anfahrt viel Lebenszeit investieren. „Ich verbringe manchmal mehr Zeit im Auto als in der Halle“, sagt der Coach, „es ist auf der A 8 eine Lotterie – man weiß nie, wie man durchkommt und braucht einen entsprechenden Puffer.“