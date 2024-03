1 Dominik Keim trifft fünf Mal. Foto: /Herbert Rudel

In den ersten Spielen der Aufstiegsrunde müssen die Handballer des TV Plochingen einen Rückschlag hinnehmen. Die HSG Ostfildern darf aber jubeln.











Link kopiert

Die Plochinger Handballer hatten sich in ihrem ersten Spiel der Aufstiegsrunde in der Baden-Württemberg-Oberliga einiges ausgerechnet, doch am Ende stand eine Niederlage beim TV Bittenfeld II zu Buche. Die HSG Ostfildern gewann ihr Auftakt-Match beim TSV Heiningen.