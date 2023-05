1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Dass die Baden-Württemberg Oberliga der Handballer in der nächsten Saison in zwei Staffeln statt wie bisher in einer gespielt wird, war schon länger klar. Eine Staffel mit 18 Teams, das hatte die abgelaufene Saison gezeigt, sollte den Mannschaften nicht noch einmal zugemutet werden. Die Frage, um die es in den vergangenen Wochen viele Gerüchte gab, war die nach der Einteilung. Der TV Plochingen, Dritter der abgelaufenen Runde, sowie die Aufsteiger HSG Ostfildern und TSV Deizisau würden nicht in die selbe Staffel eingeteilt, hieß es angeblich. Nun ist die Sache final geklärt – und es kommt doch zu den Derbys.

Die Entscheidung musste zwischen Aufteilung nach regionalen Aspekten oder nach Spielstärke fallen. Die breite Mehrheit der Vereine hatte sich bei einer Videokonferenz für die regionale Aufteilung entschieden. Die Plochinger, Ostfilderner und Deizisauer dürfen sich nun in der Gruppe B auf die direkten Duelle freuen. Ob es, wie von manchen vermutet, wirklich die stärkere Staffel ist, muss sich zeigen. Immerhin ist in der HG Oftersheim/Schwetzingen nur ein Absteiger aus der 3. Liga dabei, während es in der Gruppe A drei sind. Am Ende der Saison gibt es eine Auf- und eine Abstiegsrunde.

Gruppe A: TV Bittenfeld, TSB Schwäbisch Gmünd, TSV Heiningen, SG H2Ku Herrenberg, TSV Weinsberg, TVS Baden-Baden, TuS Schutterwald, TV Willstätt, SG Köndringen/Teningen. Gruppe B: TV Plochingen, HG Oftersheim/Schwetzingen, HSG Ostfildern, TSG Söflingen, TSV Blaustein, TV Großsachsen, HC Neuenbürg, TSV Deizisau, SG Heidelsheim/Helmsheim.