Handball-Bundesligist unterliegt Lemgo: Ein Abend zum Vergessen für Frisch Auf Göppingen

8 Frisch-Auf-Trainer Markus Baur verlor mit seinem Team komplett die Kontrolle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach zuletzt 11:1-Heimpunkten in Serie unterliegt Frisch Auf Göppingen vor 4400 Zuschauern gegen den TBV Lemgo Lippe mit 26:32. Die verlorenen Punkte sind nicht der einzige Rückschlag an einem gebrauchten Abend.











Es gibt im Sport Spiele, da geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann: Für Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen war das gegen den TBV Lemgo Lippe der Fall. Die Partie vor 4400 Zuschauern in der EWS-Arena ging mit 26:32 (14:14) verloren, zu allem Überfluss musste kurz vor Schluss beim Stand von 24:29 (56.) Torwart Bart Ravensbergen mit der Trage vom Feld gebracht werden – er hatte sich bei der Landung nach einer Abwehraktion am Standbein das Knie verdreht. „Viel schlimmer als das Spiel, ist jetzt das Warten, was bei Bart herauskommt“, sagte Frisch-Auf-Coach Markus Baur.

11:1-Punkte-Heimserie reißt

Am Anfang hatte alles darauf hingedeutet, dass Frisch Auf nach den Siegen im DHB-Pokal (31:25) und in der Liga (26:21) auch das dritte Spiel gegen Lemgo in dieser Saison gewinnen würde. Beim 8:3 und 12:7 sprach nichts für ein enges Spiel, sondern alles für den Ausbau der jüngsten Göppinger 11:1-Punkte-Heimserie.

Doch dann riss komplett der Faden. Obwohl der TBV kurz vor der Pause innerhalb einer Minute zwei Rote Karten gegen Leos Petrovsky und Tim Suton kassierte, gelang dem Team von Trainer Florian Kehrmann der Ausgleich zum 14:14-Halbzeitstand.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf verliert in Hamburg Göppinger Aufbauhilfe für angeschlagenen HSV Frisch Auf Göppingen macht in der entscheidenden Phase mehr Fehler und unterliegt in Hamburg mit 31:33. Der HSV feiert nach acht sieglosen Spielen in der Handball-Bundesliga damit wieder einen doppelten Punktgewinn.

In der 35. Minute sah auch Göppingens Rückraumspieler Josip Sarac nach einem Foulspiel Rot. Der TBV war nun nicht mehr zu stoppen. Frisch Auf verlor komplett die Kontrolle und wirkte wie gelähmt. Lemgo ließ dem völlig indisponierten Göppinger Team mit seinem Sieben-gegen-Sechs-Überzahlspiel keine Chance. Spätestens beim Stand von 21:28 (52.) war die Partie gelaufen. „So verrückt ist Handball, so etwas darf nicht passieren, aber es passiert. Wir haben nach der Pause keine Mittel gegen das Lemgoer Überzahlspiel gefunden, zudem hat unser Kreisläuferspiel nicht funktioniert“, sagte Frisch-Auf-Trainer Markus Baur. Sein Team hätte mit einem Sieg auf Platz acht klettern können, so rutschte man auf den zwölften Rang ab.

Sonntag in Flensburg

Die nächste Aufgabe führt die Grün-Weißen am kommenden Sonntag (15 Uhr) zur SG Flensburg-Handewitt. Dann wird Nachwuchskeeper Julian Buchele (19) den verletzten Ravensbergen ersetzen – und gemeinsam mit dem 38-jährigen Marin Sego das Gespann bilden.

Torschützen

Frisch Auf Göppingen Sarac 4, Schiller 4/1, Schmidt 4, Heymann 3, Persson 3, Ellebaek 2, Flodman 2, Kozina 2, Kneule 1, Lastro 1.

TBV Lemgo Lippe Zehnder 9/8, Laerke 6, Hutecek 4, Brosch 3, Schagen 2, Simak 2, Zerbe 2, Petrovsky 1, Suton 1, Theilinger 1, Versteijnen 1

Spielplan

Bisherige Spiele

MT Melsungen – Frisch Auf Göppingen 29:19, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 27:27, ThSV Eisenach – Frisch Auf 27:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 32:29, HSG Wetzlar – Frisch Auf 29:24, Frisch Auf – HSV Hamburg 27:32, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 33:35, Frisch Auf – SC Magdeburg 26:27, TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf 21:26, Bergischer HC – Frisch Auf 33:30, Frisch Auf – THW Kiel 27:34, TVB Stuttgart – Frisch Auf 31:29, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 32:25, HC Erlangen – Frisch Auf 28:26, Frisch Auf – HBW Balingen-Weilstetten 32:28, Füchse Berlin – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 32:31, Frisch Auf – Bergischer HC 31:28, SC Magdeburg – Frisch Auf 31:27, Frisch Auf – TVB Stuttgart 25:25, HBW Balingen-Weilstetten – Frisch Auf 30:29, Frisch Auf – ThSV Eisenach 35:31, HSV Hamburg - Frisch Auf 33:31, Frisch Auf – TBV Lemgo Lippe 26:32.

Künftige Spiele

SG Flensburg-Handewitt – Frisch Auf (Sonntag, 10. März, 15 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (Sonntag, 24. März, 16.30 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (Ostersonntag, 31. März, 16.30 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin ( Donnerstag, 4. April, 19 Uhr), Frisch Auf – HSG Wetzlar (Donnerstag, 18. April, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (Freitag, 26. April, 20 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (Freitag, 3. Mai, 19 Uhr), THW Kiel – Frisch Auf, Frisch Auf – MT Melsungen (beide noch ohne Termin), VfL Gummersbach – Frisch Auf (Sonntag, 2. Juni, 16.30 Uhr). (jüf)