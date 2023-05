1 Michael Schweikardt ist seit 24. September 2022 Cheftrainer des TVB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Es hatte sich schon länger angedeutet, nun ist es offiziell. Michael Schweikardt hat seinen Vertrag beim TVB Stuttgart verlängert und bleibt bis 2025 Cheftrainer des Handball-Bundesligisten.















Die Entscheidung war schon vor dem bemerkenswerten 32:28-Überraschungssieg am Mittwoch gegen das Spitzenteam Füchse Berlin gefallen, mit der offiziellen Bekanntgabe der Personalie hat der TVB Stuttgart bis zu diesem Freitag gewartet: Michael Schweikardt bleibt dem Handball-Bundesligisten als Chefcoach bis 2025 erhalten.

„Die sportliche Entwicklung unter Michael Schweikardt als Cheftrainer vor allem in den letzten Wochen ist sehr positiv. In den vergangenen acht Spielen konnte sich der TVB vier Siege und zwei Unentschieden erspielen und ist auswärts seit vier Spielen ungeschlagen. Dies zeigt, dass der Kader zueinander gefunden hat und immer stabiler wird“, teilte Christian May, der Sprecher der Gesellschafter, mit.

May und seine vier Gesellschafterkollegen Wolfgang Andrä, Klaus Mitterlindner, Günter Schweikardt und Rainer Heib hatten sich nach intensiven Gesprächen einstimmig für eine Fortsetzung der Arbeit mit dem 40-Jährigen ausgesprochen. „Wir setzen damit nicht nur im Kader, sondern auch auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität“, ergänzte May.

Auch andere Namen im Gespräch

Diese Beständigkeit war auch stets der Wunsch von Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, der immer wieder leuchtenden Beispiele aus der Liga, wie Bennet Wiegert (SC Magdeburg) oder Florian Kehrmann (TBV Lemgo Lippe), nannte. Dennoch gehört es zu einem professionellen Management auch mögliche Alternativen auszuloten, Namen wie Benjamin Matschke (zuletzt HSG Wetzlar), Hartmut Mayerhoffer (zuletzt Frisch Auf Göppingen) und Frank Carstens (GWD Minden) machten dabei beim TVB die Runde.

Den Zuschlag aber bekam Michael Schweikardt. Er hatte das Traineramt Ende September nach dem Fehlstart von 0:10 Punkten und der Trennung vom Spanier Roi Sanchez übernommen. Seitdem hat der A-Lizenzinhaber in 23 Spielen 20:26-Punkte mit dem TVB geholt. Der Lohn: Für den Tabellen-14. ist die Abstiegsgefahr vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (20.30 Uhr) bei Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen gebannt.

Viel Wertschätzung

„Ich bin froh, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit der Mannschaft weiterzugehen. Da der TVB mein Heimatverein ist, kann man sich denken, wie sehr mir der Erfolg am Herzen liegt. Insofern freue ich mich auf die Fortführung meiner Arbeit und danke allen im Verein für die mir entgegengebrachte Wertschätzung“, so Michael Schweikardt über seine Vertragsverlängerung. Sein Wunsch ist es, auch weiterhin mit Co-Trainer Felix Lobedank zusammenzuarbeiten.

Auch aus der Mannschaft kamen und kommen immer wieder Signale pro Schweikardt. Ihm wird allenthalben attestiert, dass er ein sehr gutes, abwechslungsreiches Training gestalte und die Spieler optimal auf die Spiele vorbereite.

Jetzt gilt es für Schweikardt und den TVB, den nächsten Schritt zu machen. Für die kommende Saison lautet die Zielsetzung Top Ten. Daran wird sich der Trainer messen lassen müssen.

Restprogramm

Bundesliga

ASV Hamm-Westfalen – TVB Stuttgart (6. Mai, 20.30 Uhr), TVB – THW Kiel (13. Mai, 20.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (21. Mai, 16.05 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (4. Juni, 16.05 Uhr), SC Magdeburg – TVB (8. Juni, 19.05 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (11. Juni, 15.30 Uhr).