1 Lukas Süsser besaß auch schon ein Zweitspielrecht für die SG BBM Bietigheim. Foto: /Marco Wolf

Der TVB Stuttgart hat bis zum Jahresende Lukas Süsser von Drittligist SG Pforzheim-Eutingen verpflichtet. Der Kreisläufer bekommt ein Zweitspielrecht und ist schon am kommenden Sonntag für den Handball-Bundesligisten am Ball.















Der TVB Stuttgart stockt sein Personal auf: Bis zum Ende dieses Kalenderjahres wird Kreisläufer Lukas Süsser per Zweitspielrecht für die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt spielen. Der 20-Jährige kann bereits am kommenden Sonntag (16.05 Uhr) im Auswärtsspiel bei der MT Melsungen eingesetzt werden. Aktuell steht er beim Drittligisten SG Pforzheim-Eutingen unter Vertrag. Mit der Verpflichtung reagiert der Handball-Bundesligist auf den Innenbandriss im linken Knie von Oscar Bergendahl, die sich der schwedische Nationalspieler im Heimspiel gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen (29:20) am 23. Oktober zugezogen hatte.

Für die SG Pforzheim-Eutingen erzielte der 94 kg schwere und 1,87 m große Kreisläufer in dieser Spielzeit bisher in zehn Spielen 16 Tore. Der aktuelle Tabellenfünfte der dritten Liga Süd hat das Erstzugriffsrecht auf den Spieler, der auch schon ein Zweitspielrecht für Zweitligist SG BBM Bietigheim hatte. Sein Debüt in der Porsche-Arena wird Süsser am 16. November (18.30 Uhr) im Spiel gegen den deutschen Meister SC Magdeburg geben.