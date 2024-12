Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart fertigt Frisch Auf Göppingen im Derby ab

16 Riesenjubel beim Trainerduo Jürgen Schweikardt (li.) und Jens Bürkle. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Ein Totalabsturz von Frisch Auf Göppingen kurz nach der Pause entscheidet den Krisen-Gipfel in der Handball-Bundesliga vor 4894 Zuschauern in der Porsche-Arena. Mit einem 9:0-Lauf zieht der TVB Stuttgart davon und gewinnt mit 30:26.











Die einen tanzten wie wild im Kreis, die anderen trabten mit hängenden Köpfen und versteinerten Mienen in die Kabine. Der TVB Stuttgart besiegte in der Handball-Bundesliga den württembergischen Rivalen Frisch Auf Göppingen verdient mit 30:26 (13:12). „Wir haben so viel auf die Mütze bekommen in den vergangenen Wochen. Deshalb tun diese zwei Punkte sehr, sehr gut“, freute sich TVB-Routinier Kai Häfner. „Wir sind alle sehr erleichtert, aber das war nur erste Schritt“, ergänzte Trainer Jürgen Schweikardt nach dem zweiten Saisonsieg, dem ersten unter seiner Regie. Mit nun 4:22 Punkten steht der TVB immer noch auf einem Abstiegsplatz und zwei Punkte hinter Frisch Auf (6:20), das auch im 19. Auswärtsspiel in Serie sieglos blieb. Die Formkurve der beiden Kellerkinder geht in unterschiedliche Richtungen.

Schon vor dem brisanten Derby hatte es aus beiden Lagern Neuigkeiten gegeben. Beim TVB mit der Vertragsverlängerung von Ex-Nationalspieler Kai Häfner (35) bis 2027 eine der positiven Art. Bei Frisch Auf mit einem Achillessehnenteilabriss von Rückraumspieler Victor Klöve (22) und der kurzfristigen Krankheit von Rechtsaußen Franko Lastro zwei negative.

Absturz aller Systeme

Nach einem 6:10-Rückstand kam Frisch Auf besser in das auf einem sehr überschaubaren Niveau stehenden Spiel und ging dank einer starken Abwehr und einem guten Torwart Tibor Ivanisevic mit 12:11 in Führung. Danach folgte vor 4894 Zuschauern in der Porsche-Arena halbzeitübergreifend der Totalabsturz aller Systeme bei der Mannschaft von Trainer Ben Matschke. Mit einem 9:0-Lauf führte der TVB in der 40. Minute mit 20:12.

Die Göppinger leisteten sich haarsträubende technische Fehler und unvorbereitete Würfe am Fließband und warfen den immer besser werdenden TVB-Keeper Miljan Vujovic regelrecht warm. „Das war super ärgerlich und kann ich so nicht akzeptieren“, schimpfte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke. „Keine Ahnung, was in dieser Phase los war, das Spiel ist uns total entglitten das tut alles so sehr weh“, sagte Frisch-Auf-Routinier Marcel Schiller. Der Rest war aus Göppinger Sicht reine Ergebniskosmetik. Das Team muss sich endgültig auf Abstiegskampf einstellen. „Darauf läuft es hinaus, wir werden bis zum Schluss kämpfen müssen“, sagte Linkshänder David Schmidt.

Weiter geht es für Frisch Auf bereits am kommenden Sonntag (16.30 Uhr/EWS-Arena) gegen den TBV Lemgo Lippe. Für den TVB steht am Montag (19.30 Uhr) das nächste Derby bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim auf dem Programm, der am Donnerstag 25:25 beim HC Erlangen spielte. „Die Art und Weise wie wir aufgetreten sind, war sehr überzeugend. Wir haben neues Selbstvertrauen getankt, das wird uns Mut geben für die nächsten Aufgaben“, sagte Schweikardt.

Torschützen

TVB Fernandez 8/4, Rubin 6, Pribetic 5, Matzken 4, Kai Häfner 3, Laube 2, Ivankovic 1, Vujovic 1.

FAG Hallbäck 7, Flodman 4, Schiller 4/1, Sunnefeldt 4, Jurmala 2, Newel 2, ten Velde 2, Schmidt 1.

Ergebnisse und Termine

TVB Stuttgart

Frisch Auf Göppingen

