Oscar Bergendahl steuert beim Testspiel mit dem TVB gegen den österreichischen Erstligisten Schwaz HT vier Tore bei.

Wow – der Schlag saß! Als Oscar Bergendahl im Trainingslager des TVB Stuttgart unter der Woche im Zillertal auf dem Golfplatz aufschlug, erregte das spontan Aufsehen. Geschätzt 300 Meter flog der Ball über die Anlage, das war mal eine Ansage. Was am Ende wahrscheinlich auch für den Sieg im internen Duell gereicht hätte. „Aber wir haben die Schläge nicht gezählt“, sagt der Schwede später, „nur so zum Spaß gespielt.“ Das erste Ausrufezeichen hat er dennoch gesetzt, es soll nicht das letzte sein. Künftig natürlich auf dem Handballfeld, und dort speziell am Kreis.

Dafür wurde der 27-Jährige nach intensivem Scouting verpflichtet, und das schon Ende vergangenen Jahres, was sich als weitblickend herausstellen sollte. „Nach der EM hätten wir keine Chance mehr gehabt“, sagt Trainer Roi Sanchez über seine „Maschine“. Denn im Januar wurde Schweden Europameister – mit Bergendahl. Spätestens da wäre der Marktwert zu hoch gewesen für die Stuttgarter. Auch so kamen Gerüchte auf, der 110-Kilo-Mann würde doch nochmals wechseln, zumal der TVB lange Zeit im Abstiegskampf der Bundesliga steckte. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sagt dazu lediglich: „Es ist normal, dass Spieler vom Europameister Begierde wecken, aber das war für uns nie ein Thema.“ Auch der Spieler selbst gibt sich im Nachhinein locker. „Ich war nicht nervös und habe mir keine großen Gedanken gemacht, dass die Mannschaft absteigt.“

Gewisse Spielanteile sind sicher

Dieses Szenario soll spätestens nächste Saison im dann schon achten Bundesligajahr endgültig der Vergangenheit angehören. „Die Mannschaft will etwas erreichen und ich meinen Teil dazu beitragen“ sagt Bergendahl auf der Terrasse des Teamhotels Theresa. Dabei ist ihm bewusst, dass auch er um seinen Platz kämpfen muss, aber zum TVB gekommen ist, „weil ich hier gewisse Spielanteile bekommen werde“. Wie in den vergangenen vier Jahren bei GOC in Dänemark, wo er alles gewonnen hat – zuletzt sogar die Meisterschaft.

„Jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen für eine neue Ära.“ In Deutschland, in der Bundesliga. „Die war schon immer vielleicht nicht unbedingt mein Traum, aber mein Ziel“, so Bergendahl, der vor der Unterschrift in engem Kontakt stand zu seinem Landsmann Tobias Thulin, der nur positiv über den Verein erzählt hatte, auch wenn für den Torhüter das Kapitel TVB nicht optimal gelaufen und er nun just zu Bergendahls Ex-Club GOC gegangen ist. „Das hier ist eine große Herausforderung, denn in der Bundesliga gibt es viele gute Mannschaften“, sagt das Kraftpaket, das sich in der Woche im Trainingslager einen ordentlichen Sonnenbrand eingefangen hat.

Cleverer Spieler

Ansonsten wird er sich während der Saison nicht die Finger verbrennen, davon ist sein Trainer überzeugt. „Mit seinem Körper und seiner Präsenz wird er uns helfen“, sagt Roi Sanchez, zudem sei er ein cleverer Spieler. Bei der EM Anfang des Jahres wurde er zum besten Verteidiger gewählt, der aber auch Angriff (und das sogar lieber) spielen kann. „Das ist im modernen Handball unbedingt nötig“, betont Bergendahl. War aber bei seinem Vorgänger Zarko Pesheski nicht der Fall, so dass die ständigen Wechsel den Spielfluss gestört haben. Vergangenheit. Zumal auch Eigengewächs Fynn Nicolaus zunehmend in die Doppelrolle hineinwächst, während Samuel Röthlisberger als Dritter im Bunde der Kreisläufer weiter vorwiegend defensiv tätig sein wird. Der TVB hat auf dieser Position künftig Quantität und Qualität. „Er ist ein kompletter Spieler“, sagt Schweikardt noch über seinen Neuzugang, der so etwas wie der Königstransfer ist. Auch wenn er dieses Wort nicht in den Mund nehmen will, angesichts zum Beispiel eines Silvio Heinevetter, der das Torhüterproblem beenden soll. Der sagt: „Es ist ja immer ein Zusammenspiel mit der Abwehr.“ Also auch mit Bergendahl im Mittelblock. Der verkörpert Masse und Klasse, als Kreisläufer muss man eben auch eine „Kante“ sein.

Das zeigte der Schwede, der mit seiner Freundin in Ludwigsburg wohnt, gleich im ersten Testspiel, in dem er keinem Zweikampf aus dem Weg ging. Am Samstag gab es nach dem gefühlten Sieg auf dem Golfparcours den ersten richtigen Erfolg gegen den österreichischen Erstligisten Schwaz HT. Auch wenn der mit 29:28 knapp ausfiel, steuerte Bergendahl doch gleich vier Tore bei. Es sollen nicht die letzten für den TVB gewesen sein.