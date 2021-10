1 Der EchterdingerDaniel Rebmann ist derzeit in bestechender Form. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Interview

Der Echterdinger Daniel Rebmann spricht über seine derzeit starke Form beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen.















Link kopiert

Echterdingen/Göppingen - Nach fünf Spieltagen in der Handball-Bundesliga belegt Frisch Auf Göppingen mit 8:2 Punkten den vierten Platz. Maßgeblichen Anteil am guten Start hat der in Echterdingen aufgewachsene Torwart Daniel Rebmann. Im Mittwochswort spricht der 27-Jährige über seine Leistungen, die Nationalmannschaft und über sein privates Familienglück. Herr Rebmann, am 11. November 2018 haben Sie in der Partie beim THW Kiel mit 22 Paraden geglänzt. Am Ende stand zwar eine 26:28-Niederlage, für Sie war es bis dato aber das beste Spiel Ihres Lebens. Hat sich daran etwas geändert?