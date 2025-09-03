Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen wehrt sich gegen Füchse nach Kräften – vergebens

Frisch Auf Göppingen wehrt sich gegen Füchse nach Kräften – vergebens

6 Göppingens Rechtsaußen Tim Goßner machte gegen die Füchse ein gutes Spiel und erzielte fünf Tore. Foto: Pressefoto Baumann

Frisch Auf Göppingen hält gegen die Füchse Berlin lange mit – am Ende verliert der Handball-Bundesligist gegen den abgezockten Meister mit 26:32 (16:16).











Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen haben sich gegen die Füchse Berlin nach Kräften gewehrt, doch der deutsche Meister blieb auch in turbulenten Zeiten stabil und gewann am Ende mit 32:26 (16:16). „Wir haben gegen einen brutal guten Gegner verloren, der jeden Fehler ausnutzt. Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, aber am Ende verlieren wir viel zu hoch“, sagte Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller nach der ersten Saisonniederlage vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena.