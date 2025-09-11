Handball-Bundesliga: Irres Finish! Frisch Auf Göppingen rettet Punkt gegen Leipzig

10 Die Frisch-Auf-Spieler bejubeln ausgelassen den Ausgleichstreffer von Fynn Hofele. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

21 Fehlwürfe, nur drei Torwartparaden und ein 18:23-Rückstand – kein Wunder, dass das 24:24 von Frisch Auf Göppingen gegen den SC DHfK Leipzig wahre Jubelstürme auslöst.











Als der junge Rechtsaußen Fynn Hofele mit seinem dritten Treffer fünf Sekunden vor Schluss den Ball ins Netz donnerte, kam es in der EWS-Arena zu einer Explosion der Gefühle: Das nicht mehr für möglich gehaltene 24:24 (12:13) des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gegen den SC DHfK Leipzig war damit perfekt. „Ich kann es nicht beschreiben, ich bin völlig durch den Wind und unfassbar froh, das werde ich nie vergessen“, sagte der 19-jährige Linkshänder.