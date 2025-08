Handball-Bundesliga der Frauen: HB Ludwigsburg geht die Luft aus – Spielerinnen frei für Wechsel

1 Bittere Nachrichten für Johanna Bundsen und den Rest der Mannschaft von HB Ludwigsburg – das Team wird wohl auseinanderfallen. Foto: Pressefoto Baumann

Die finanzielle Lücke konnte nicht geschlossen werden, nun stehen zahlreiche Top-Spielerinnen von HB Ludwigsburg vor einer ungewissen Zukunft.











Link kopiert

Zwei Wochen lang wurde gezittert, gebangt und Vieles versucht, um die Lücke zu schließen. Angeblich rund 500 000 Euro haben gefehlt, um die Liquidität auf Basis der bestehenden Kostenplanungen zu sichern. Das Ende der Bemühungen: ist gleichzeitig das Aus von HB Ludwigsburg in der Handball-Bundesliga der Frauen in seiner bisherigen Form. Die Verantwortlichen haben es in den vergangenen Tagen und Wochen nicht geschafft, das Loch zu schließen und damit die Schreckensnachricht zu revidieren.