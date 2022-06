1 Die Zwickauer Abwehr machte es den Frauen von Frisch Auf Göppingen, hier Sina Ehmann (Mi.) und Lisa Frey (li.), im ersten Relegationsspiel nach der Pause schwer. Foto: IMAGO/Kruczynski/IMAGO/Frank Kruczynski

Mit einer schwachen zweiten Halbzeit verspielen die Handballerinnen von Frisch Auf Göppingen beim BSV Sachsen Zwickau eine bessere Ausgangsposition für das Relegations-Rückspiel zur Bundesliga. Nach dem 21:25 wartet ein hartes Stück Arbeit auf das Team von Trainer Nico Kiener.















SG BBM Bietigheim, TuS Metzingen, Sport-Union Neckarsulm, dazu Direktaufsteiger VfL Waiblingen – diese vier Teams aus Württemberg sind in der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen sicher vertreten. Als Fünfter würde sich Frisch Auf Göppingen über die Relegationsspiele gerne hinzugesellen – doch das wird ein hartes Stück Arbeit: Im Hinspiel beim Bundesliga-Vorletzten BSV Sachsen Zwickau unterlag der Zweitliga-Zweite mit 21:25 (14:13). Nach der Pause war Frisch Auf immer wieder an BSV-Torhüterin Nele Kurzke (14 Paraden) gescheitert. Beste Göppinger Werferinnnen waren die Rückraumspielerinnen Lotta Woch (5/1) und Sina Ehmann (4), für Zwickau traf Pia Adams (8/4) am besten.

Im Rückspiel am kommenden Samstag (18 Uhr/EWS-Arena) hat das Team von Trainer Nico Kiener dennoch weiterhin die Chance, den Sprung nach oben zu schaffen. Allerdings macht die Heim-Auswärts-Bilanz der abgelaufenen Zweitligasaison nicht besonders viel Mut und Hoffnung. Denn in fremden Hallen hatte Frisch Auf alle Spiele gewonnen, sämtlich acht Minuspunkte kassierten die Grün-Weißen zu Hause. Das ändert nichts daran, dass Frisch-Auf-Geschäftsführer Claus Mai optimistisch bleibt: „Es wird schwierig, aber mit unseren Fans im Rücken haben wir noch alle Chancen. Wir werden alles geben, um den Sprung in die Bundesliga doch noch zu schaffen.“ Über 1500 Tickets sind bereits verkauft.

