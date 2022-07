21 Trainingsstart mit den Neuzugängen Marin Sego, David Schmidt, Nils Röller, Trainer Hartmut Mayerhoffer, Jaka Malus, Vid Poteko und Gilberto Duarte (v.li.). Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Frisch Auf Göppingen hat eine ganze Saison lang hart um die Teilnahme an der European League gekämpft. „Jetzt freuen wir uns auf diese Herausforderung, die wir gerne annehmen“, sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne beim Trainingsstart an diesem Dienstag. Der begann nach einem Treffen in der Geschäftsstelle in der EWS-Arena mit einem Fußball-Aufwärmspielchen. Unter Anleitung von Athletik-Trainer Dieter Bubeck hielten die Spieler dabei per Fuß und Kopf den Ball hoch.

Dass mit Vorjahresplatz fünf die Messlatte für den Handball-Bundesligisten ziemlich hoch liegt, ist für Schöne nicht das Problem. Aber vor der Zusatzbelastung hat der Ex-Nationalspieler schon Respekt. „Es bleibt einfach einiges weniger an Zeit, die Bundesligaspiele vorzubereiten.“

Auslosung am 6. September

Frisch Auf startet in der European League in der zweiten Qualifikationsrunde, die voraussichtlich am 6. September ausgelost wird. Nimmt das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer diese Hürde, wäre die Gruppenphase erreicht und damit zehn weitere Spiele auf der internationalen Bühne garantiert.

Um gewappnet zu sein, hat Frisch Auf seinen Kader mit sechs Neuzugängen verstärkt: Torwart Marin Sego (36 Jahre, Montpellier HB/Frankreich), Kreisläufer Vid Poteko (31, RK Celje/Slowenien), Spielmacher Jaka Malus (26, HC Meschkow Brest/Weißrussland, seit April CDE Sinfin/Spanien), Linkshänder David Schmidt (28/Bergischer HC), Rückraumspieler Gilberto Duarte (32,Montpellier HB/Frankreich) und Kreisläufer Nils Röller (23/TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg). Nationalspieler Sebastian Heymann (Kreuzbandriss) wird vom Verein alle Zeit gegeben, mit einem Comeback des 24-Jährigen ist frühestens im März 2023 zu rechnen. Beim Trainingsauftakt war der Rückraummann als Zuschauer in der Halle dabei.

Start in Berlin am 4. September

Die Bundesligasaison beginnt für Frisch Auf mit der Partie bei den Füchsen Berlin (4. September), das erste Heimspiel geht am 7. September gegen den TBV Lemgo Lippe über die Bühne. Beide Auftaktgegner sind ebenfalls in der European League vertreten.

Wir haben Impressionen vom Trainingsauftakt und stellen die Neuzugänge in unserer Bildergalerie genauer vor. Viel Spaß beim Durchklicken!