Bundesliga Starker Neu-Frankfurter Götze: WM "kein Thema"

Trotz seiner starken Leistungen seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga denkt Mario Götze nicht an die WM in Katar."Das ist kein Thema für mich", sagte der offensive Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF.